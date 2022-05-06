Салах о финале ЛЧ: «Все в «Ливерпуле» хотели сыграть с «Реалом», а не с «Ман Сити»

объяснил, почему хотел, чтобы «Ливерпуль» сыграл в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

«Если спросить всех в , то каждый хотел сыграть с «Реалом». Я не знаю, почему об этом нельзя говорить. Я спокойно отношусь к таким вещам. Я хотел этого матча! Я хотел, чтобы мы сыграли с «Реалом», а не с .

Конечно, я не придаю этому слишком большого значения. «Реал» – невероятная команда с отличным тренером и прекрасными игроками. Когда меня спросили, против кого хотелось бы сыграть, я сказал: «Реал». Это был простой выбор», – признался вингер «Ливерпуля».

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