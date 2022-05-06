«Химки» за появление Габулова в судейской оштрафованы на 200 тысяч и получили 2 года испытательного срока

КДК РФС наказал «Химки» за визит в судейскую.

Это случилось после матча 27-го тура с «Уфой» (1:1). Габулов еще до решения КДК покинул пост генерального директора подмосковного клуба.

«После окончания матча гендиректор «Химок» Габулов вошел в судейскую комнату без разрешения делегата и бурно высказывал недовольство судейством без нецензурных выражений.

Это нарушения регламента проведения чемпионата, Габулов не имел права заходить в судейскую.

Также был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности на стадионе. Один из сотрудников по безопасности открыл дверь Габулову, и тот прошел в судейскую.

За необеспечение безопасности на стадионе и нарушение регламента оштрафованы на 200 тысяч.

Также клуб обязан провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок – 2 года», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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