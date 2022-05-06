«Химки» за появление Габулова в судейской оштрафованы на 200 тысяч и получили 2 года испытательного срока

КДК РФС наказал «Химки» за визит Владимира Габулова в судейскую.
Это случилось после матча 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). Габулов еще до решения КДК покинул пост генерального директора подмосковного клуба.
«После окончания матча гендиректор «Химок» Габулов вошел в судейскую комнату без разрешения делегата и бурно высказывал недовольство судейством без нецензурных выражений.
Это нарушения регламента проведения чемпионата, Габулов не имел права заходить в судейскую.
Также был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности на стадионе. Один из сотрудников по безопасности открыл дверь Габулову, и тот прошел в судейскую.
За необеспечение безопасности на стадионе и нарушение регламента «Химки» оштрафованы на 200 тысяч.
Также клуб обязан провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок – 2 года», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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