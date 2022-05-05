Габулов ушел с поста гендиректора «Химок». Он проработал в клубе меньше полугода

ушел из «Химок» по собственному желанию.

Габулов покинул пост генерального директора подмосковного клуба.

Он руководил с декабря 2021 года. О назначении нового генерального директора клуб объявит в ближайшие дни.

После матча «Химок» с «Уфой» (1:1) Габулов вошел в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

Сообщалось, что за это «Химки» могут наказать проведением домашнего матча со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей, либо на нейтральном стадионе.