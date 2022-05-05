Габулова могут отстранить от футбола за заход в судейскую после матча «Химки» – «Уфа»

могут отстранить от футбольной деятельности.

Вопрос об отстранении Габулова от футбола рассмотрят завтра за заседании КДК РФС, сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Отстранение грозит Габулову за его заход в судейскую после матча – «Уфа». Именно возможное отстранение – одна из причин, по которой Габулов покинул подмосковный клуб», – заявил источник.

Напомним, Габулов вошел в судейскую после матча «Химок» с «Уфой» (1:1) и говорил с арбитром на повышенных тонах. Делегат матча зафиксировал это в протоколе.

Сообщалось, что за это «Химки» могут наказать проведением домашнего матча со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе.

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