Надаль о камбэке «Реала»: «Невероятная, незабываемая победа, жестокая для «Ман Сити»

Рафаэль Надаль поделился эмоциями от выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов.
Клуб из Мадрида дома обыграл «Манчестер Сити» в ответном полуфинале (3:1), уступая в счете до 90-й минуты.
«Эта победа – невероятная, захватывающая, незабываемая для тех из нас, кто болеет за «Реал» и любит футбол. Это вдохновение для меня.
В то же время это было жестоко для «Сити», как спортсмен я знаю, насколько тяжело проигрывать вот так», – сказал испанский теннисист.
Напомним, Надаль, чтобы успеть на игру «Реал» – «Ман Сити» в среду, попросил не ставить на вечер его матч на турнире в Мадриде.
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