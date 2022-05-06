Надаль о камбэке «Реала»: «Невероятная, незабываемая победа, жестокая для «Ман Сити»

поделился эмоциями от выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Клуб из Мадрида дома обыграл «Манчестер Сити» в ответном полуфинале (3:1), уступая в счете до 90-й минуты.

«Эта победа – невероятная, захватывающая, незабываемая для тех из нас, кто болеет за «Реал» и любит футбол. Это вдохновение для меня.

В то же время это было жестоко для «Сити», как спортсмен я знаю, насколько тяжело проигрывать вот так», – сказал испанский теннисист.

Напомним, Надаль, чтобы успеть на игру «Реал» – в среду, попросил не ставить на вечер его матч на турнире в Мадриде.

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