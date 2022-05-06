Анчелотти показал игрокам «Реала» видео с 8 камбэками команды за сезон перед игрой с «Ман Сити». Там была фраза: «Еще одного не хватает»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА психология Футбол

Карло Анчелотти рассказал, как мотивировал игроков «Реала» перед матчем с «Ман Сити».

Клуб из Мадрида дома победил «горожан» (3:1) и вышел в финал Лиги чемпионов, выиграв по сумме двух матчей (6:5).

Перед ответным полуфиналом тренерский штаб «сливочных» показал футболистам видео, посвященное камбэкам команды в этом сезоне.

«В видео были все камбэки, которые мы сделали в этом сезоне, а их восемь. Видео заканчивалось фразой: «Еще одного не хватает». И мы это сделали», – сказал итальянец.

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