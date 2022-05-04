Надаль – журналистам о том, что спешит на игру «Реал» – «Ман Сити»: «Да, я хочу уйти, но моя работа – быть здесь»

Рафаэль Надаль рассказал, почему постоянно смотрел на часы на пресс-конференции. Во втором круге в Мадриде он обыграл Миомира Кецмановича (6:1, 7:6).

Надаль, опаздывающий на матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», ответил: «Да, я хочу уйти, но моя работа – быть здесь. Я хотел бы попасть на стадион до начала матча, но отвечаю довольно развернуто и интересно, не так ли?»

Напомним, Надаль попросил организаторов не ставить его матч с Кецмановичем на вечер, чтобы успеть на «Сантьяго Бернабеу». Но сначала ему помешал долгий матч Александра Зверева и Марина Чилича, а затем получасовая пауза из-за дождя.

Матч начнется в 21:00 по мадридскому времени (22:00 по Москве).

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