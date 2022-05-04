Надаль, чтобы успеть на игру «Реал» – «Ман Сити», попросил не ставить на вечер его матч на турнире в Мадриде

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Рафаэль Надаль попросил сдвинуть его матч, чтобы он успел на игру «Реал» – «Ман Сити».

Сегодня четвертая ракетка мира проведет первый матч на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, а «Реал», за который болеет Надаль, примет «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:4).

Теннисист обратился к Фелисиано Лопесу, директору турнира в Мадриде, и попросил не ставить его игру на то же время, что и матч «Реала» с «Ман Сити». Надаль намерен посетить «Сантьяго Бернабеу». 

«Рафе нравится играть днем, а из-за полуфинала Лиги чемпионов он попросил нас не ставить его матч на то же время», – рассказал Лопес для El Larguero.

Соперником испанца в сегодняшнем матче станет Миомир Кецманович. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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