Надаль, чтобы успеть на игру «Реал» – «Ман Сити», попросил не ставить на вечер его матч на турнире в Мадриде

попросил сдвинуть его матч, чтобы он успел на игру «Реал» – .

Сегодня четвертая ракетка мира проведет первый матч на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, а «Реал», за который болеет Надаль, примет на в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:4).

Теннисист обратился к , директору турнира в Мадриде, и попросил не ставить его игру на то же время, что и матч с «Ман Сити». Надаль намерен посетить «Сантьяго Бернабеу».

«Рафе нравится играть днем, а из-за полуфинала он попросил нас не ставить его матч на то же время», – рассказал Лопес для El Larguero.

Соперником испанца в сегодняшнем матче станет . Игра начнется в 17:00 по московскому времени.