Роднина об отстранении российских команд: «Теперь наши клубы не опозорятся в еврокубках»

Ирина Роднина назвала плюс в отстранении от еврокубков российских клубов.

«Я уже давно высказала свою позицию насчет исключения России из европейских турниров. По каждому виду спорта идет планомерное исключение, а самое главное – спорт прерывает все свои традиции и требования. Особенно это касается олимпийского движения.

Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне.

Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд.

В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентноспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты. Это факт.

За футболом я не слежу. У каждого есть свои вкусы и интересы: кто-то любит сладкое, а кто-то соленое. То же самое и в спорте – кому-то нравится это, а кому-то это. У всех разные взгляды», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Новые санкции от УЕФА: Россия осталась без еврокубков-2022/23, Лиги наций и женского Евро