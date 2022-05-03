Депутат Терюшков об УЕФА: «Когда не стало Югославии, не было осуждения и исключения спортивных федераций. То же касается и США, занимавшихся геноцидом»

Депутат Роман Терюшков раскритиковал УЕФА за отстранение российских команд от турниров.

«Еще в марте, когда началось проявление недружественного отношения к России со стороны международных спортивных федераций, я говорил, что никакого участия россиян во вражеских международных соревнованиях в обозримом будущем – возможно, даже в течение 5-10 лет – не предвидится. Футбол не исключение.

Спорт давно стал элементом политики. Почему-то никто не возмущался, когда на карте не стало такой страны, как Югославия, которую разбили на несколько государств, не было никакого осуждения и исключения спортивных федераций. То же касается и действий США, которые занимались геноцидом населения большого числа стран.

Писатель Глеб Глинка говорил – надежды юношей питают. Но мы уже не юноши, в современных реалиях наш спорт должен максимально трансформироваться и задуматься о национальных основах его развития.

Я призывал выходить из всех подобных сообществ, которые разделяют нетрадиционные для нас и всего олимпизма ценности. Мы должны возвращаться к тем ценностям, которые заложили Пьер де Кубертен и генералы русской императорской армии. Это напрямую касается футбола – вида спорта номер один в мире», – заявил член наблюдательного совета «Химок».

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