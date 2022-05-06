Суд разрешил Павлу Мамаеву общаться с дочерью по четным выходным и в новогодние каникулы.

«Пресненским районным судом г. Москвы утверждено мировое соглашение.

Установлен период адаптационного общения ребенка с отцом, установлен порядок общения ребенка с отцом – ежедневно по телефону, каждые четные выходные каждого месяца, каждую среду, каждые зимние новогодние праздники», – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Девочка проживает с матерью – бывшей супругой хавбека «Химок» .

Ранее суд обязал Мамаева выплачивать алименты на содержание дочери в размере 1/6 от заработка или иного дохода. В конце мая суд рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества

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