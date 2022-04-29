Мамаев будет отдавать 1/6 дохода, а не 1/3 на содержание дочери. Суд исправил «арифметическую ошибку»

будет отдавать на алименты дочери меньше, чем планировалось изначально.

Пресненский районный суд Москвы исправил «арифметическую ошибку» в решении по иску , бывшей супруги полузащитника «Химок».

Ранее сообщалось, что Мамаев будет отдавать треть дохода на содержание дочери по решению суда.

«Суд постановил исправить допущенную в резолютивной части решения суда арифметическую ошибку, указать «1/6 заработка или иного дохода ежемесячно» вместо указанного 1/3», – сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Мамаев в январе женился во второй раз – на подруге Аланы, блогерше Надежде Санько.