Мамаев будет отдавать 1/6 дохода, а не 1/3 на содержание дочери. Суд исправил «арифметическую ошибку»

Павел Мамаев будет отдавать на алименты дочери меньше, чем планировалось изначально.
Пресненский районный суд Москвы исправил «арифметическую ошибку» в решении по иску Аланы Мамаевой, бывшей супруги полузащитника «Химок».
Ранее сообщалось, что Мамаев будет отдавать треть дохода на содержание дочери по решению суда.
«Суд постановил исправить допущенную в резолютивной части решения суда арифметическую ошибку, указать «1/6 заработка или иного дохода ежемесячно» вместо указанного 1/3», – сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Мамаев в январе женился во второй раз – на подруге Аланы, блогерше Надежде Санько.