Алана Мамаева: «Галицкому надо памятник поставить. Он столько сделал для Краснодара – это тоже патриотизм своего рода»

, бывшая жена хавбека Павла Мамаева, высказалась о .

«Я вам честно скажу, патриотизм я сравниваю с семьей. Для меня это как родители: они могут быть какими угодно, они могут ругаться с кем угодно, но это твои родители. Они могут тебя ругать, тебе может быть неприятно, они могут тебе цены повышать на что-то, учиться заставлять, но это твоя семья. Здесь то же самое.

Ты нигде не будешь своим. Вот ты приедешь в другую страну, ты там будешь своим? Никогда! Как бы ты ни выучил язык, как бы ты ни пытался перенять их манеры, образ жизни – ты другой. У тебя есть твой дом, ты в нем живешь. И тут ты нужен. В другом месте ты не нужен, и это нужно понимать. По крайней мере, я вот так понимаю.

Я бы покупала дом за рубежом, например, если бы мне хотелось летом где-то отдыхать на море, возможно, я бы купила его где-то там. Можно было бы на Мальдивах купить себе дом и кайфовать там каждое лето… Возможно из-за того, что там хочется отдохнуть.

Если мы говорим про то, что люди вкладывают деньги в какие-то швейцарские банки, считают, что там безопасней, покупают где-то там недвижимость, я не знаю, из каких соображений это делается. Когда уже идут большие деньги, возможно, они за них переживают.

Есть человек, которого я действительно уважаю, – это Галицкий. Вот то, что он сделал для Краснодара. Вот этому человеку надо памятник поставить, он реально молодец!

Он дал рабочие места, построил парк шикарнейший. Этот футбольный клуб, детские академии футбольные. Он столько сделал для своего города! Вот этому человеку низкий поклон и браво. Вот таких людей я уважаю.

Мне кажется, стремиться надо вот к такому. Его ведь действительно народ любит и уважает за то, что он делает и для своей страны в том числе, и для своего города. Вот это тоже патриотизм своего рода», – сказала Мамаева в интервью журналисту Антону Красовскому.