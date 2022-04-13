Алана Мамаева о деле Павла и Кокорина: «Стул прошел по косой, там больше кипиша было. Нарвались не на того, кого нужно оскорблять»

вспомнила инцидент с участием ее бывшего мужа Павла и братьев .

«Они загуляли, напились, вызвали женщин… Для меня это уже прошлое, поэтому, в принципе, для них это нормально.

Они же привыкли к режиму. Они не отдыхают. У них нет времени, грубо говоря, просто побыть пацанами, где-то погулять – они постоянно в этих тренировках, играх и так далее. Когда у них появляется маленькое окно в 3 выходных, они пытаются нагнать все, чего не было, и заканчивается все это такими историями.

Как бы, в принципе, это логично, что так происходит, ничего в этом странного нет. Другой вопрос, что им попался просто не тот человек, которого, видимо, нужно было оскорблять или задевать.

То есть когда они веселились в кафе, сидел человек [чиновник Минпромторга Денис Пак], завтракал, и, видимо, они там громко сидели. И в какой-то момент им показалось, что он похож на какого-то певца [Psy], они начали подтрунивать, песни какие-то петь, видимо, он это понял. Он им делает замечание в оскорбительной форме, достаточно жесткой. И выпившие футболисты начинают выяснять отношения. Собственно, все.

Это конечно все преподнесли, что вот он [Александр Кокорин] взял стул, ударил. Во-первых, стул прошел по косой, там стул если плечо задел, то хорошо, это не совсем все так было. Там больше было кипиша.

Просто было много людей. Как таковой прям драки в этом кафе не было. Дракой можно назвать то, что у них там было с водителем. Это было не в «Украине», это было в таком интересном месте, где гостиница «Пекин». Они выходили оттуда, и стояла машина. И что она там, собственно, стояла? Она же не должна была там стоять. Ну и они, видимо, пнули эту машину, а там сидел водитель. Ну и все, и началось: слово за слово – и началась драка.

В кафе нарвались не на того, и все это приобрело такой резонанс. По факту я до сих пор считаю, что за то, что они сделали, за такое не сажают. Настолько драк, прям драк серьезных, где люди страдают и прям серьезные увечья получают… Тут больше такая показательная, мне кажется, была история, чтобы наказать их, чтобы они наконец-таки в себя пришли. Проучить и научить надо было.

Потому что есть некая такая развязность и безнаказанность у них, что ли… То есть они чувствуют свою безнаказанность за счет популярности, за счет того, что есть деньги. Такой момент, что ты думаешь: «Ай, со мной этого не произойдет. Если что, заплачу, денег дам или еще что-то», – вот они живут примерно так.

Плюс еще их все узнают, все с ними фотографируются, они считают себя звездами. Конечно, есть масса маленьких мальчишек-футболистов, которые на них смотрели когда-то, хотели стать такими же», – сказала Мамаева журналисту Антону Красовскому.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, Александр Кокорин получил полтора года колонии. 17 сентября Мамаев и Кокорин были освобождены из-под стражи.