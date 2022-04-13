Алана Мамаева о Павле: «Он подзатыльники сыну давал, из-за чего тот начал постоянно закрывать голову. Я не могу это назвать насилием»

рассказала о том, как ее бывший муж Павел вел себя с ее сыном.

«Семейного насилия у нас не было. У нас выяснилось, что он подзатыльники сыну давал, из-за чего он начал постоянно закрывать голову.

Я не могу это назвать насилием. Это будет несправедливо по отношению к нему, потому что я не могу сказать, что моего ребенка избивали, но, видимо, подзатыльники давали, что оставило такой след на нем, что он все время зарывает голову.

Насилия у нас в семье, слава богу, не было. Нет, на меня руку никто не поднимал.

У него есть такая особенность, он очень спокойный такой, уравновешенный в жизни. Но как только он выпьет – это оборотень, это совершенно другой человек. У него сразу расправляются плечи, он сразу становится таким, 60 килограмм храбрости. Он везде всех хочет задеть… «Что ты на меня смотришь? Что-то не так?» То есть он становится быдловатым немножко. Абсолютно меняется.

Если не считать то, что он сейчас творит в отношении меня лично и по отношению к моему ребенку, в принципе он был достаточно нормальным, адекватным пацаном. Я не замечала за ним какой-то агрессии, что он просто так на людей бросается – нет, абсолютно нормальный человек», – сказала Мамаева журналисту Антону Красовскому.