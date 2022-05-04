Мо Салах: «Хотел 40 мячей и 15 пасов за этот сезон. Теперь надо концентрироваться на голах! Трент разозлится, если у меня будет больше ассистов»

Мо Салах рассказал, что перед стартом сезона хотел забить 40 голов и отдать 15 ассистов.
Вчера «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. В этой игре Салах отдал голевой пас на Фабиньо, доведя количество результативных передач в матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне до 15.
– На старте сезона я всегда ставлю цели. Я знаю, чего хочу добиться и в личном, и в командном плане. Это помогает оценивать то, как проходит сезон.
– У вас уже 30 голов и 15 передач. Это выше или ниже того, что вы ждали?
– Ох, ниже (смеется). Да. У меня большие ожидания от себя. Честно, я не говорил об этом никому на старте сезона, но я собирался забить 40 голов и отдать 15 передач.
Теперь надо сконцентрироваться на голах! Трент будет злиться, если у меня будет больше голевых в АПЛ, но я собираюсь бороться за все, – сказал вингер «Ливерпуля».
Отметим, что у Трента в этом сезоне 18 голевых передач во всех турнирах. В АПЛ у Салаха на один ассист больше – 13 против 12.
Подробную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по ссылке.