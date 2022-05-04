Майкл Оуэн: «Ван Дейк – лучший центральный защитник в истории. Не хватает лишь трофеев – у него только АПЛ и ЛЧ»

считает Вирджила ван Дейка лучшим центральным защитником в истории.

В эфире BT Sport эксперт телеканала , говоря об игре с (2:3), сказал: «Ван Дейк – лучший центральный защитник мира сейчас».

После этого Оуэн сказал: «Я бы пошел дальше. Я думаю, он лучший центральный защитник в истории».

Затем у экс-нападающего «Ливерпуля» спросили, что, по его мнению, выделяет ван Дейка среди остальных игроков этого амплуа.

«Вероятно, он забил несколько голов. Не так много, но здесь мы говорим о величайших. Как я уже говорил, Рио был лучшим центральным защитником, рядом с которым я когда-либо играл. Но как центрфорвард я смотрю на ван Дейка и думаю: «Что против него вообще можно сделать?»

Он крупнее, быстрее, сильнее остальных. Он прекрасно работает с мячом, забивает. Я никогда не видел ничего подобного.

Единственное, что в данный момент говорит не в пользу ван Дейка – и я подчеркиваю, в данный момент – это трофеи. Он выиграл лишь Премьер-лигу и .

Такие, как Рио, Мальдини, Барези и все остальные игроки, которых вы можете считать величайшими, – у них россыпь трофеев. Так что это единственное, что не в пользу ван Дейка.

Но я смотрю на него и думаю: «Разве можно играть еще лучше?» – сказал Оуэн.