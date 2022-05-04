Эмери о 2:3 с «Ливерпулем»: «Вильярреал» был лучше лишь 1 тайм из 4. Мы были близки к совершенству, но выдохлись»

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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о поражении от «Ливерпуля» (2:3).

Испанский клуб дважды проиграл в полуфинале Лиги чемпионов и покинул турнир.

«Нам нужно было показать нечто большее. Надо было надежно защищаться и не позволять сопернику выходить на удобные позиции.

Мы забили гол, у нас был момент с неназначенным пенальти, а «Ливерпуль» и близко не мог с нами тягаться. Первый тайм был воодушевляющим.

У Жерара Морено возникли болевые ощущения, ему было тяжело делать рывки. Во втором тайме мы были уже не столь крепки, мы были уже не те, что в первом.

Нам нужно было больше контролировать мяч, но первый их гол стал ударом по нашему психологическому состоянию. Мы выдохлись. Мы уже не могли соответствовать требованиям, которые предъявлял «Ливерпуль».

Мы говорили о том, что хотим играть в финале. Но потеря Данджумы и Жерара Морено заметно отразилась на нашем эмоциональном состоянии. И мы во втором тайме лишились всего, всех внутренних ресурсов.

Я не хочу зацикливаться на ощущениях, которые у нас были от первого тайма. В противостоянии четыре тайма, мы были лучше лишь на протяжении одного. Мы хотели добиться большего и продолжим работать. Мы были близки к совершенству, но не смогли держать планку все 90 минут.

Мы знаем, что фанаты получили удовольствие. У нас последовательно развивающийся проект, благодаря которому такие моменты и возможны», – сказал Эмери.

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