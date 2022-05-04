Клопп о 4-м выходе в финал ЛЧ: «Ощущения такие, словно это первый раз за 20 лет»

рассказал об ощущениях от четвертого выхода в финал .

В 2013 году тренер вывел в финал турнира дортмундскую «Боруссию», а в 2018-м и 2019-м – «Ливерпуль».

«Ощущения такие, словно это первый раз за 20 лет. Это выдающийся момент еще и потому, что мы немного усложнили себе ситуацию, но мы знали, что такое может произойти», – сказал тренер .

Также Клопп добавил, что у него нет предпочтений касательно соперника по финалу, где «Ливерпуль» встретится с или «Манчестер Сити».

«С кем бы мы ни сыграли в финале, это будет невероятный матч», – сказал немец.

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