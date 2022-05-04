Директор «Вильярреала»: «Судья очень плох. Был пенальти, мелкие эпизоды трактовались в пользу «Ливерпуля»

Генеральный директор «Вильярреала» крайне недоволен судейством матча с «Ливерпулем».

Вчера в ответном полуфинале испанский клуб уступил со счетом 2:3 (первая игра – 0:2) и не вышел в финал.

На 37-й минуте Джовани Ло Чельсо вышел один на один. Алиссон бросился ему под ноги, и аргентинец упал в штрафной гостей после контакта с вратарем «Ливерпуля». Бригада арбитров не стала назначать пенальти.

«Как мне кажется, момент с Ло Чельсо – это скандал. Это пенальти, я не вижу иной трактовки. Судейство было удивительным, арбитр постоянно выносил решения в их пользу. Уровень судейства не соответствовал уровню матча.

Мелкие эпизоды трактовались в пользу . В первом тайме было три фола рядом со штрафной. Стандарты очень важны, но мы не смогли их получить.

Я не злюсь. Оказаться здесь – это уже гордость, но судья был очень плох», – сказал Фернандо Роиг Негеролес.

На матче «Вильярреал» – «Ливерпуль» работала бригада .

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