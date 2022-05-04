Главный тренер подвел итоги матча с «Вильярреалом» (3:2).

Мерсисайдцы вышли в финал чемпионов, где сыграют с или «Манчестер Сити».

«В перерыве я сказал футболистам, что во втором тайме они должны играть лучше, чем в первом. Я попросил своих помощников найти пример того, что мы сделали правильно в первом тайме, пример, который мы могли бы привести показать игрокам, чтобы напомнить им, что надо делать, но мои ребята сказали мне: «Их нет».

Поэтому я просто сказал ребятам, что им нужно чаще находить свободные зоны, действовать более гибко и перестать помогать «Вильярреалу» с персональной опекой наших футболистов.

не был нашей проблемой в первом тайме, вовсе нет. У нас было одиннадцать проблем в первом тайме.

Какой здесь невероятный стадион, какую невероятную работу проделывает здесь Унаи! Соперник играл прекрасно, но мы заслужили победу.

Я сказал своим игрокам, что на следующий день хочу увидеть заголовки о том, какой несгибаемый характер был у гостей. Было видно, насколько нас поразила игра «Вильярреала» в первом тайме, и то, что мы сумели сделать камбэк, действительно впечатляет. Мы чувствуем себя так, словно в этом сезоне провели уже 500 матчей, поэтому такая победа ощущается грандиозной», – сказал Клопп.