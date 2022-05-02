Юрий Гаврилов: «Спартак» хотят потопить? Они уже были в Первой лиге. Выплыли!»

высказался о возможном попадании в зону стыков.

«Спартак» – не соперник «Зениту», мы живем в таком мире. Аршавин имел в виду, что красно-белые из-под коряги вылезают. Пусть поиграют стыки, может, и вылетят!

«Зениту» же сейчас ничего не надо. Скорее всего, с «Химками» Семак выпустит молодых ребят, а на матч со «Спартаком» – основной состав. Но и тогда петербуржцы не будут особо напрягаться. А «Спартаку» надо будет давать отпор только на футбольном поле!

«Спартак» хотят потопить? Они уже были в Первой лиге. Выплыли!» – сказал бывший футболист красно-белых.