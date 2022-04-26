Юрий Гаврилов: «Спартак» превратился в посредственную команду, не один Федун в этом виноват. Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался»

Юрий Гаврилов высказался о проблемах «Спартака».
Бывший полузащитник красно-белых прокомментировал заявление Леонида Федуна о том, что он продолжит руководить клубом.
«Спартак» превратился в посредственную команду. Не один Федун в этом виноват. Клуб не показывает тех результатов, которые от него ждут.
Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался таким же. В этом направлении неправильно ведется работа, текучка кадров – сколько тренеров сменилось за последнее время. Нет стабильного состава – нет стабильной игры», – сказал Гаврилов.