Юрий Гаврилов: «Спартак» превратился в посредственную команду, не один Федун в этом виноват. Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался»

высказался о проблемах .

Бывший полузащитник красно-белых прокомментировал заявление о том, что он продолжит руководить клубом.

«Спартак» превратился в посредственную команду. Не один Федун в этом виноват. Клуб не показывает тех результатов, которые от него ждут.

Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался таким же. В этом направлении неправильно ведется работа, текучка кадров – сколько тренеров сменилось за последнее время. Нет стабильного состава – нет стабильной игры», – сказал Гаврилов.