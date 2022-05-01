«Ваноли так радовался, будто выиграли Кубок». Мостовой о победе «Спартака»

прокомментировал эмоции тренера после победы над «Крыльями Советов».

«Первый тайм был плохой, скованный, нервозный. Хотя пенальти спорный. Лишний раз убеждаюсь, что к правилам надо по-другому подходить. Мяч случайно коснулся руки, куда Жиго руку-то денет?

Во втором тайме у «Спартака» было безоговорочное преимущество. Уже в первом напрашивалась замена, чтобы вышел Николсон. Обратил внимание, что Игнатову рано еще давать 90 минут, его и заменили. Это хороший и перспективный игрок, но весь матч не выдерживает. Николсон вышел, сразу все поменялось, и Промес добавил.

Ваноли так радовался, как будто выиграли Кубок. Но это нормально, когда такой пресс: проигрываешь, все критикуют. На эмоциях бежишь и радуешься», – сказал экс-хавбек сборной России.