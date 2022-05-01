«Жиго должны были удалять, почему нет второй желтой за руку?» Защитник «Крыльев» Горшков о судействе

Защитник считает, что следовало удалить в матче против «Спартака».

Самарцы проиграли красно-белым (1:2) в 27-м туре , хотя открыли счет с пенальти в первом тайме.

Главный арбитр назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Жиго. У француза на тот момент уже была желтая карточка, однако второе предупреждение за руку в штрафной ему показано не было.

«Два разных тайма, согласен. Почему так произошло? Не знаю, они выпустили второго нападающего, упростили игру, стали оказывать давление.

Судили, в принципе, нормально. Единственный вопрос: почему Жиго не дают вторую желтую за игру рукой. Его должны были удалять, характер игры был бы другой.

Что касается второго гола , то было не совсем понятно, пересек мяч линию или нет. Раз засчитали, значит, был», – сказал .