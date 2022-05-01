«Жиго должны были удалять, почему нет второй желтой за руку?» Защитник «Крыльев» Горшков о судействе

Защитник «Крыльев Советов» считает, что Самюэля Жиго следовало удалить в матче против «Спартака».
Самарцы проиграли красно-белым (1:2) в 27-м туре РПЛ, хотя открыли счет с пенальти в первом тайме.
Главный арбитр Евгений Турбин назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Жиго. У француза на тот момент уже была желтая карточка, однако второе предупреждение за руку в штрафной ему показано не было.
«Два разных тайма, согласен. Почему так произошло? Не знаю, они выпустили второго нападающего, упростили игру, стали оказывать давление.
Судили, в принципе, нормально. Единственный вопрос: почему Жиго не дают вторую желтую за игру рукой. Его должны были удалять, характер игры был бы другой.
Что касается второго гола «Спартака», то было не совсем понятно, пересек мяч линию или нет. Раз засчитали, значит, был», – сказал Юрий Горшков.