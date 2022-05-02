«Барса» не планирует выкупать Траоре у «Вулвс» за 30 млн евро

«Барселона» вряд ли выкупит Адама Траоре у «Вулверхэмптона».
По данным Marca, каталонский клуб не планирует активировать опцию выкупа 26-летнего вингера за 30 миллионов евро.
Траоре проиграл конкуренцию Усману Дембеле на правом фланге атаки – в 8 из 11 последних матчей с первых минут выходил француз. По этой причине руководство «Барсы» не считает целесообразным тратить на испанца такую крупную сумму.
Во вчерашней игре «Барселоны» с «Мальоркой» (2:1) Дембеле сыграл лишь 15 минут, хотя мог пропустить матч из-за ангины. Даже в такой ситуации Хави не выпустил Траоре и предпочел поставить Феррана Торреса на правый фланг, а Мемфиса Депая – на левый.
В этом сезоне Адама сыграл 9 матчей в Ла Лиге и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.