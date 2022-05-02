«Барса» не планирует выкупать Траоре у «Вулвс» за 30 млн евро

вряд ли выкупит Адама Траоре у .

По данным Marca, каталонский клуб не планирует активировать опцию выкупа 26-летнего вингера за 30 миллионов евро.

Траоре проиграл конкуренцию на правом фланге атаки – в 8 из 11 последних матчей с первых минут выходил француз. По этой причине руководство «Барсы» не считает целесообразным тратить на испанца такую крупную сумму.

Во вчерашней игре «Барселоны» с «Мальоркой» (2:1) Дембеле сыграл лишь 15 минут, хотя мог пропустить матч из-за ангины. Даже в такой ситуации не выпустил Траоре и предпочел поставить Феррана Торреса на правый фланг, а Мемфиса Депая – на левый.

В этом сезоне Адама сыграл 9 матчей в и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.