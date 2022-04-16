Хави просит «Барсу» подписать фланговых защитников, топ-форварда и вингера, если уйдет Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави добивается активности клуба на трансферном рынке.
Как информирует CCMA, ему недостаточно подписания центрального защитника «Челси» Андреаса Кристенсена и хавбека «Милана» Франка Кессиэ.
Специалист сообщил руководству о необходимости приобретения левого и правого защитников, вингера, если Усман Дембеле все же покинет команду, и центрального нападающего.
Для Хави топ-форвард, способный забивать много голов, является приоритетом.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассчитывает приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.