Хави просит «Барсу» подписать фланговых защитников, топ-форварда и вингера, если уйдет Дембеле

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Главный тренер «Барселоны» Хави добивается активности клуба на трансферном рынке.

Как информирует CCMA, ему недостаточно подписания центрального защитника «Челси» Андреаса Кристенсена и хавбека «Милана» Франка Кессиэ.

Специалист сообщил руководству о необходимости приобретения левого и правого защитников, вингера, если Усман Дембеле все же покинет команду, и центрального нападающего.

Для Хави топ-форвард, способный забивать много голов, является приоритетом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассчитывает приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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