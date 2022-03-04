«Барса» еще не решила, будет ли выкупать Траоре, так как летом планирует потратиться на Холанда

еще не определилась по поводу выкупа у .

Каталонский клуб арендовал 26-летнего вингера зимой с правом выкупа за 30 миллионов евро.

Несмотря на то, что хавбек сразу закрепился в составе сине-гранатовых, решение о его выкупе будет принято позднее.

В межсезонье «Барселона» хочет приобрести нападающего , все средства клуб планирует инвестировать именно в трансфер норвежца.

В сделке по Траоре каталонцам может помочь , который выступает за «Вулверхэмптон» на правах аренды.

Английский клуб может выкупить 22-летнего игрока также за 30 миллионов евро. Если «Вулвс» решат сохранить португальца, стороны просто могут обменяться футболистами.