«Барса» еще не решила, будет ли выкупать Траоре, так как летом планирует потратиться на Холанда

«Барселона» еще не определилась по поводу выкупа Адама Траоре у «Вулверхэмптона».
Каталонский клуб арендовал 26-летнего вингера зимой с правом выкупа за 30 миллионов евро.
Несмотря на то, что хавбек сразу закрепился в составе сине-гранатовых, решение о его выкупе будет принято позднее.
В межсезонье «Барселона» хочет приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, все средства клуб планирует инвестировать именно в трансфер норвежца.
В сделке по Траоре каталонцам может помочь Франсишку Тринкау, который выступает за «Вулверхэмптон» на правах аренды.
Английский клуб может выкупить 22-летнего игрока также за 30 миллионов евро. Если «Вулвс» решат сохранить португальца, стороны просто могут обменяться футболистами.