«Барселона» хочет, чтобы вингер Усман Дембеле остался в команде.
По данным Sky Sports, руководители каталонского клуба проведут очередную встречу с агентами француза в мае. Усман очень доволен работой под руководством Хави, поэтому готов выслушать предложения «Барсы» о новом контракте.
Несмотря на то, что переговоры возобновятся в мае, как ожидается, Дембеле примет окончательное решение о будущем по завершении сезона.
Хави сказал президенту «Барсы» Жоану Лапорте, что продление контракта с Дембеле – это приоритет для него. Тренер считает француза новым лидером команды. После поражения от «Кадиса» (0:1) Хави сказал игрокам «Барсы» брать с Дембеле пример.
У тренера с футболистом сложились очень теплые отношения.
Срок действующего контракта француза с клубом истекает летом.
В этом сезоне 24-летний вингер провел 27 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 11 ассистов. Его статистику можно изучить здесь.