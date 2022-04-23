хочет, чтобы вингер остался в команде.

По данным Sky Sports, руководители каталонского клуба проведут очередную встречу с агентами француза в мае. Усман очень доволен работой под руководством , поэтому готов выслушать предложения «Барсы» о новом контракте.

Несмотря на то, что переговоры возобновятся в мае, как ожидается, Дембеле примет окончательное решение о будущем по завершении сезона.

Хави сказал президенту «Барсы» , что продление контракта с Дембеле – это приоритет для него. Тренер считает француза новым лидером команды. После поражения от «Кадиса» (0:1) Хави сказал игрокам «Барсы» брать с Дембеле пример.

У тренера с футболистом сложились очень теплые отношения.

Срок действующего контракта француза с клубом истекает летом.

В этом сезоне 24-летний вингер провел 27 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 11 ассистов. Его статистику можно изучить здесь.