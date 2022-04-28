Дембеле нравится работать с Хави, но есть более выгодные варианты. «Барса» постарается улучшить предложение (Фабрицио Романо)

«Барселона» не оставляет надежд сохранить вингера Усмана Дембеле, который по окончании сезона может стать свободным агентом.
Сегодня состоится очередная встреча между агентом 24-летнего француза и руководством каталонского клуба.
Дембеле осознает, что, оставшись в «Барселоне», он потеряет в деньгах, поскольку уже получил более выгодные предложения от других клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо.
При этом футболист еще не определился со своим будущим, но ему нравится работать под руководством главного тренера Хави.
По данным источника, «Барселона» постарается улучшить предложение для Дембеле.
Статистика игрока – здесь.