Дембеле нравится работать с Хави, но есть более выгодные варианты. «Барса» постарается улучшить предложение (Фабрицио Романо)

не оставляет надежд сохранить вингера , который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Сегодня состоится очередная встреча между агентом 24-летнего француза и руководством каталонского клуба.

Дембеле осознает, что, оставшись в «Барселоне», он потеряет в деньгах, поскольку уже получил более выгодные предложения от других клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом футболист еще не определился со своим будущим, но ему нравится работать под руководством главного тренера .

По данным источника, «Барселона» постарается улучшить предложение для Дембеле.

Статистика игрока – здесь.