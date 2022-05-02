Тухель о причинах невыхода Лукаку в матче с «Эвертоном»: «У нас всего три замены»

объяснил, почему не сыграл с .

Весь матч 35-го тура АПЛ, который «Челси» проиграл со счетом 0:1, бельгийский нападающий провел в запасе.

– Почему вы не выпустили Лукаку?

– Потому что мы заменили Жоржиньо (хавбек был заменен в перерыве игры с «Эвертоном» – Sports.ru). У нас всего три замены.

– Что вы можете сделать, чтобы преодолеть проблемы «Челси» в атаке?

– Если здесь есть что-то, что я могу сделать, то я попытаюсь.

Для меня ключевой момент – играть на ноль. Эта игра отличалась от той, что мы провели против «Ман Юнайтед». Игра была более открытой, моменты возникали чаще. Игра была больше похожа на матч с «Вест Хэмом», а тогда мы сыграли на ноль и не допустили серьезных ошибок.

Если вы вселяете в соперника веру, находясь в такой атмосфере, то вы испытываете проблемы, – сказал тренер .

В этом сезоне Лукаку забил 5 голов в 23 матчах . Его статистику можно изучить здесь.