Томас Тухель: «Мы купили Лукаку, потому что верили в него. И до сих пор верим. У «Челси» были причины потратить такую сумму»

оценил трансфер в .

«Мы купили Ромелу, потому что верили в него. И до сих пор верим.

Сложилось ли все так, как хотелось каждому из нас? Нет, конечно. Вины Ромелу в этих двух поражениях [от «Брентфорда» и «Реала»] нет, он даже не выходил в старте на эти игры.

В кубковых турнирах мы боремся до конца: сыграем в полуфинале Кубка Англии, мы были в финалах Кубка лиги и клубного чемпионата мира. Мы ведем борьбу за топ-3 в сложнейшей лиге мира. Мы пережили тяжелый результат матча с «Реалом» и не можем возлагать ответственность на одного игрока.

Мы работаем над улучшением ситуации. У нас были причины потратить такую сумму, у него были причины перейти в «Челси» и дополнить свою историю в этом клубе. Она продолжается.

В футболе все может измениться за одно мгновение, у него уже был шанс добиться большого успеха. Нападающий может быстро переписать историю», – сказал тренер лондонского клуба.

Минувшим летом «Челси» купил бельгийца у «Интера» за 115 млн евро. В этом сезоне 28-летний форвард забил 12 голов в 36 матчах за лондонцев во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.