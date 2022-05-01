Тухель о 0:1 с «Эвертоном»: «Индивидуальные ошибки не прекращаются. «Челси» был не на топ-уровне»

прокомментировал поражение «Челси» от (0:1).

«Это разочаровывает, потому что в четырех последних матчах мы не набрали столько очков, сколько хотелось бы, и это вызывает озабоченность. Также у нас всего один сухой матч из четырех последних, нам слишком легко забивают.

Индивидуальные ошибки не прекращаются. У нас есть трудности в том, чтобы регулярно демонстрировать топ-футбол. Сегодня мы сыграли приемлемо, но этого недостаточно.

Мы пропустили на 1-й минуте второго тайма, это все усложнило. Такой пропущенный мяч был абсолютно неоправдан. Если так и будем дальше пропускать, то и результаты будут такие же, как в последнее время.

Мы были не на топ-уровне. Но мы доверяем команде. Возможно, мы могли внести больше изменений. Над этим я подумаю самостоятельно», – сказал главный тренер .