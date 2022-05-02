Рангник о будущем Роналду в «МЮ»: «Стоит спрашивать у тен Хага. Клубу нужны 2-3 новых нападающих, это очевидно»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Ральф Рангник Эрик тен Хаг Футбол

Ральф Рангник высказался о будущем Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Этот вопрос стоит задавать Эрику тен Хагу.

Роналду показал, что все еще может быть важнейшей частью команды, но очевидно, что «Ман Юнайтед» нужны новые нападающие.

К следующему сезону в команде должно появиться два-три новых нападающих, это довольно очевидно», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне португалец забил 23 гола и отдал 3 передачи в 37 матчах за «МЮ». Его статистика – здесь.

100 голов Роналду в АПЛ: поровну пенальти и штрафных, есть гол пахом, лучшие напарники – Руни и Гиггз

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные