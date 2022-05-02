Рангник о будущем Роналду в «МЮ»: «Стоит спрашивать у тен Хага. Клубу нужны 2-3 новых нападающих, это очевидно»

высказался о будущем в .

«Этот вопрос стоит задавать Эрику тен Хагу.

Роналду показал, что все еще может быть важнейшей частью команды, но очевидно, что «Ман Юнайтед» нужны новые нападающие.

К следующему сезону в команде должно появиться два-три новых нападающих, это довольно очевидно», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне португалец забил 23 гола и отдал 3 передачи в 37 матчах за «МЮ». Его статистика – здесь.

100 голов Роналду в АПЛ: поровну пенальти и штрафных, есть гол пахом, лучшие напарники – Руни и Гиггз