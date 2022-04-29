Рангник о привлекательности «МЮ» для топ-игроков: «Надо быть реалистами. Как только в дело вступают «Челси», «Сити», «Ливерпуль», нужны веские доводы»

Ральф Рангник высказался о способности «Манчестер Юнайтед» подписывать топ-игроков.
– Привлекателен ли «МЮ» для самых сильных футболистов? Хотят ли они до сих пор переходить сюда в свои лучшие годы?
– Если говорить о клубе в целом, о болельщиках, стадионе, тренировочной базе, то да, однозначно. Но надо быть и реалистами.
Как только в дело вступают такие команды, как «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», нужны веские доводы, нужен тот, кто сможет все объяснить футболистам, и вот почему важно, что думает Эрик тен Хаг. Такие тренеры сами все объясняют игрокам, которые им нужны, сами их приглашают, – сказал главный тренер «МЮ».