Рангник о привлекательности «МЮ» для топ-игроков: «Надо быть реалистами. Как только в дело вступают «Челси», «Сити», «Ливерпуль», нужны веские доводы»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Ральф Рангник Эрик тен Хаг Футбол

Ральф Рангник высказался о способности «Манчестер Юнайтед» подписывать топ-игроков.

– Привлекателен ли «МЮ» для самых сильных футболистов? Хотят ли они до сих пор переходить сюда в свои лучшие годы?

– Если говорить о клубе в целом, о болельщиках, стадионе, тренировочной базе, то да, однозначно. Но надо быть и реалистами.

Как только в дело вступают такие команды, как «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», нужны веские доводы, нужен тот, кто сможет все объяснить футболистам, и вот почему важно, что думает Эрик тен Хаг. Такие тренеры сами все объясняют игрокам, которые им нужны, сами их приглашают, – сказал главный тренер «МЮ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные