Рангник про 1:1 с «Челси»: «Роналду был прекрасен. Он может быть полезен «МЮ» с такой игрой»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:1) в .

«Мы хорошо отреагировали на происходящее во втором тайме, Роналду забил отличный гол. В первом тайме у нас были проблемы, пришлось несколько раз положиться на Де Хеа.

Во втором тайме мы в большей степени контролировали ситуацию. Было видно, что против нас – топ-команда, выигравшая Лигу чемпионов, а мы не так уверены в себе и не можем рассчитывать на восьмерых футболистов.

Несмотря на то, что нам повезло сыграть вничью, мы заслужили такой результат.

У нас проблемы с игрой в защите. Мы действуем недостаточно компактно, недостаточно крепки.

Отношение Роналду к делу в 37 лет – это нечто особенное, и речь не только о забитом им голе. Если он будет играть так, как сегодня, то еще может быть очень полезен команде. Что будет дальше – дело Эрика тен Хага и Роналду, но сегодня Криштиану был прекрасен», – сказал Рангник Sky Sports.