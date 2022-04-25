Ван Бастен о роли Роналду в «МЮ» при тен Хаге: «Если он продолжит забивать по 2-3 гола за матч, не потребуется выводить его из команды»

Марко ван Бастен поделился мнением о будущем при Эрике тен Хаге.

«Если Роналду продолжит играть так, как он играл на прошлой неделе [против «Норвича»], и регулярно забивать по два или три гола за матч, не будет необходимости выводить его из команды.

Роналду – игрок, который занимается собственными делами, но пока он добивается успеха, нужно давать ему место в команде. Тен Хаг примет во внимание, что он не может требовать от Криштиану Роналду тех же вещей в физическом плане, которые он будет требовать от 18-летнего подростка.

Конечно, Роналду нужно будет усердно работать, но я уверен, что он будет это делать, потому что я могу себе представить, что тен Хаг окажет на него влияние, чтобы заставить его играть так, как он [тен Хаг] хочет», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов в подкасте The Rondo Show.