Ван Бастен о роли Роналду в «МЮ» при тен Хаге: «Если он продолжит забивать по 2-3 гола за матч, не потребуется выводить его из команды»

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Марко ван Бастен поделился мнением о будущем Криштиану Роналду при Эрике тен Хаге. 

«Если Роналду продолжит играть так, как он играл на прошлой неделе [против «Норвича»], и регулярно забивать по два или три гола за матч, не будет необходимости выводить его из команды.

Роналду – игрок, который занимается собственными делами, но пока он добивается успеха, нужно давать ему место в команде. Тен Хаг примет во внимание, что он не может требовать от Криштиану Роналду тех же вещей в физическом плане, которые он будет требовать от 18-летнего подростка.

Конечно, Роналду нужно будет усердно работать, но я уверен, что он будет это делать, потому что я могу себе представить, что тен Хаг окажет на него влияние, чтобы заставить его играть так, как он [тен Хаг] хочет», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов в подкасте The Rondo Show.

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