Мерсон о Роналду: «Удивлюсь, если тен Хаг захочет его сохранить. Подписать Криштиану может «ПСЖ», которому нужно лишь одно – ЛЧ»

Пол Мерсон ставит под сомнение желание Криштиану Роналду оставаться в «Манчестер Юнайтед».
«Это может быть последний сезон Роналду в АПЛ. Он захочет играть в Лиге чемпионов, что и делал всю свою карьеру.
Я удивлюсь, если Эрик тен Хаг захочет его сохранить, честно говоря. Он старается строить команду, а Роналду уже 37 лет.
Подписать его может захотеть «ПСЖ» – в качестве временной замены Килиану Мбаппе. «ПСЖ» хочет лишь одного – выиграть Лигу чемпионов, а Роналду в этом турнире уже проявлял себя. Он забивал, он продает футболки, он всего добился.
Чемпионат Франции легкий, Роналду сможет сосредоточиться на Лиге чемпионов. Мы можем увидеть, как два величайших футболиста всех времен – Роналду и Месси – будут играть в одной команде», – отметил бывший хавбек «Арсенала».