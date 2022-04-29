Мерсон о Роналду: «Удивлюсь, если тен Хаг захочет его сохранить. Подписать Криштиану может «ПСЖ», которому нужно лишь одно – ЛЧ»

Пол Мерсон ставит под сомнение желание оставаться в .

«Это может быть последний сезон Роналду в . Он захочет играть в Лиге чемпионов, что и делал всю свою карьеру.

Я удивлюсь, если Эрик тен Хаг захочет его сохранить, честно говоря. Он старается строить команду, а Роналду уже 37 лет.

Подписать его может захотеть «ПСЖ» – в качестве временной замены Килиану Мбаппе. «ПСЖ» хочет лишь одного – выиграть чемпионов, а Роналду в этом турнире уже проявлял себя. Он забивал, он продает футболки, он всего добился.

легкий, Роналду сможет сосредоточиться на Лиге чемпионов. Мы можем увидеть, как два величайших футболиста всех времен – Роналду и Месси – будут играть в одной команде», – отметил бывший хавбек «Арсенала».