«Спартак» не может забанить Генича. Мы не филиал «Матч ТВ». Глава пресс-службы красно-белых о комментаторе

высказался о ситуации, сложившейся вокруг Константина Генича.

Ранее комментатор «Матч ТВ» сообщил, что не будет работать на играх «Спартака» минимум до конца сезона.

– Скандал с Геничем обсуждается уже недели две. Все-таки банил его «Спартак» или нет?

– Нет. «Спартак» не может его забанить, он не работает в «Спартаке».

– Я смотрел его интервью. Он сказал, что «Спартак» объявил бойкот «Матч ТВ»...

– «Спартак» не объявлял бойкот «Матч ТВ».

– А потом был некий диалог, в ходе которого одним из условий «Спартака» было...

– Слушайте, это все из серии «одна бабка сказала». «Спартак» ничего нигде не объявлял, Генич говорит о каких-то переговорах кулуарных... К нему обращайтесь, раз он это рассказывает.

– То есть «Спартак» не имеет ничего против того, чтобы Генич работал на матчах?

– «Спартак» не может иметь ничего против ни в отношении Генича, ни в отношении других комментаторов. Мы не филиал «Матч ТВ».

– Но Генич пропускал интервью с Каттани [на ютуб-канале «Коммент.Шоу»]. Тут какая причина?

– Это же не . Это «Коммент.Шоу», наш партнер. Когда идет обсуждение деталей перед интервью, они у нас спрашивают, чего бы мы хотели. Мы говорим, чего бы мы хотели.

На тот момент фигура вызывала раздражение – не у нас, а у болельщиков. Мы сказали: «Вот, у вас же есть разные составы ведущих». Ребята были не против, – рассказал руководитель пресс-службы .