Генич о комментаторах «Матча»: «Уход Кривохарченко, Шмурнова болезненный для меня. Но не переживаю, что вот я остался такой, глыба, с кем же мне теперь конкурировать»

рассказал об уходе части комментаторов с .

– Мне кажется, ты впервые в жизни находишься в такой слабоконкурентной среде. Как ты себя ощущаешь? Нет такого, что тебе не хватает стимулов для роста?

– Хороший вопрос, но не совсем корректный.

Во-первых, я бы не стал обижать тех ребят, которые остались на канале и которые сейчас получают больше эфирного времени. Потому что они, наверное, своей работой этого заслуживают. Даже не наверное, они этого заслуживают, они к этому шли и ввиду обстоятельств это время сейчас получают. Я говорю в первую очередь про Сашу Неценко, про Диму Жичкина.

Сказать, что сейчас совсем неконкурентная среда, я не могу. Остается Рома Трушечкин, остается Миша Поленов. Больше стал комментировать . Есть хорошие молодые ребята, как Меламед, есть региональные ребята. Что есть, то есть. Я не сказать что сильно на эту тему себя загружаю и сильно на эту тему сопереживаю сам себе, что вот ребята ушли – и все, вот я остался такой, глыба на этом канале, с кем же мне теперь конкурировать.

Всегда комментаторство – это вопрос вкусовщины. Кому-то заходит, кому-то не заходит. Ребята, которые покинули канал, были моими друзьями. Хорошо, что есть проект, где мы продолжаем общаться, мы постоянно контактируем. Кто-то уехал, как Миша Моссаковский, но и с ним я тоже на связи. Очень болезненный для меня уход Сереги Кривохарченко. Очень болезненно воспринимал и принимал уход Саши Шмурнова и его отъезд. Это, конечно, неприятно.

Кто-то хочет меньше комментировать, как, например, Юра Черданцев. Он если получает какое-то назначение, то это большой, статусный матч, но их немного.

Сказать, что среда совсем неконкурентная, неправильно. Мой комментаторский статус и мое комментаторское положение даже с тем, что если бы остались ребята, никак бы не изменились. Если бы не история со «Спартаком», я бы все равно получал какие-то хорошие матчи, хорошие назначения.

Сейчас их меньше, как это ни парадоксально звучит, сейчас, с уходом ребят, я меньше этих матчей получаю. Но не сказать, что я сильно страдаю. Работа есть – само по себе хорошо, – заявил комментатор.