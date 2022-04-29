Генич о комментаторах «Матча»: «Уход Кривохарченко, Шмурнова болезненный для меня. Но не переживаю, что вот я остался такой, глыба, с кем же мне теперь конкурировать»

Теги премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев Константин Генич Роман Трушечкин Тимур Журавель Михаил Поленов Михаил Моссаковский Александр Шмурнов Александр Неценко Сергей Кривохарченко Матч ТВ Футбол

Константин Генич рассказал об уходе части комментаторов с «Матч ТВ».

– Мне кажется, ты впервые в жизни находишься в такой слабоконкурентной среде. Как ты себя ощущаешь? Нет такого, что тебе не хватает стимулов для роста?

– Хороший вопрос, но не совсем корректный.

Во-первых, я бы не стал обижать тех ребят, которые остались на канале и которые сейчас получают больше эфирного времени. Потому что они, наверное, своей работой этого заслуживают. Даже не наверное, они этого заслуживают, они к этому шли и ввиду обстоятельств это время сейчас получают. Я говорю в первую очередь про Сашу Неценко, про Диму Жичкина.

Сказать, что сейчас совсем неконкурентная среда, я не могу. Остается Рома Трушечкин, остается Миша Поленов. Больше стал комментировать Тимур Журавель. Есть хорошие молодые ребята, как Меламед, есть региональные ребята. Что есть, то есть. Я не сказать что сильно на эту тему себя загружаю и сильно на эту тему сопереживаю сам себе, что вот ребята ушли – и все, вот я остался такой, глыба на этом канале, с кем же мне теперь конкурировать.

Всегда комментаторство – это вопрос вкусовщины. Кому-то заходит, кому-то не заходит. Ребята, которые покинули канал, были моими друзьями. Хорошо, что есть проект, где мы продолжаем общаться, мы постоянно контактируем. Кто-то уехал, как Миша Моссаковский, но и с ним я тоже на связи. Очень болезненный для меня уход Сереги Кривохарченко. Очень болезненно воспринимал и принимал уход Саши Шмурнова и его отъезд. Это, конечно, неприятно.

Кто-то хочет меньше комментировать, как, например, Юра Черданцев. Он если получает какое-то назначение, то это большой, статусный матч, но их немного.

Сказать, что среда совсем неконкурентная, неправильно. Мой комментаторский статус и мое комментаторское положение даже с тем, что если бы остались ребята, никак бы не изменились. Если бы не история со «Спартаком», я бы все равно получал какие-то хорошие матчи, хорошие назначения.

Сейчас их меньше, как это ни парадоксально звучит, сейчас, с уходом ребят, я меньше этих матчей получаю. Но не сказать, что я сильно страдаю. Работа есть – само по себе хорошо, – заявил комментатор.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные