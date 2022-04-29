«Бавария» давно следит за Лукаку и хочет купить его, если уйдет Левандовски. Сделка маловероятна по экономическим причинам

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Как сообщил журналист Кристиан Фальк, подписать бельгийца хотела бы «Бавария», которая следит за ним с момента его перехода в «Эвертон».
Отмечается, что шансы на заключение сделки не столь велики из-за стоимости футболиста и высоких запросов по зарплате, однако если Роберт Левандовски покинет мюнхенский клуб, то «Бавария» хотела бы видеть в команде Лукаку.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард забил 5 голов за 23 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.