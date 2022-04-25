хочет перейти в «Интер» из .

Calciomercato.com сообщает, что форвард не чувствует себя значимой фигурой в лондонском клубе, а потому хочет вернуться в , где он ощущал любовь и поддержку. Бельгиец настроен серьезно. Он хочет встретиться с генеральным директором миланцев Беппе Мароттой, чтобы обсудить возможное возвращение.

«Интер» может лишь арендовать Лукаку, клуб не планирует делать больших вложений. Кроме того, футболисту придется очень сильно снизить зарплату – на 7-8 млн евро. В «Челси» он получает примерно 13-14 млн евро, а «Интер» не может платить более 6-6,5 млн евро в год.

Бельгиец перешел в «Челси» из «Интера» минувшим летом. Он выступал за итальянский клуб с 2019 года.

В этом сезоне 28-летний футболист забил 12 голов в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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