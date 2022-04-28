Клопп о 2:0 с «Вильярреалом»: «Опасный счет. Сейчас перерыв – нужно провести вторую половину так, как первую»

не считает, что «Ливерпуль» гарантировал себе выход в финал .

Вчера английский клуб дома выиграл у «Вильярреала» со счетом 2:0 в первом полуфинале турнира.

«Счет 2:0, сейчас перерыв – ни больше, ни меньше. Это опасный счет. Сколько работы еще осталось? Ее необходимо проделать полностью.

Еще ничего не произошло. Счет 2:0 к перерыву, мы должны сохранять бдительность и подойти [к ответной игре] с нужным настроем. Нужно провести вторую половину так, как первую. Так, словно нам нечего защищать.

Мы знаем, что там нас ждет непростая атмосфера. Она будет отличаться от той, что была на «Энфилде». Эти игроки и этот тренер отдадут все силы. И что мне нравится – мы тоже боремся в полную силу.

Если они обыграют нас со счетом, который позволит им выйти в финал, значит, это заслуженно. Если нет, значит, мы это заслужили. Такой вот это турнир.

Мы провели очень хороший матч и через шесть дней сыграем с «Вильярреалом» снова. Нужно быть готовыми к этому», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Вильярреал» был готов терпеть, «Ливерпуль» заставил страдать. Эмери закрыл только один фланг Клоппа (решил игру другой)

«Вильярреал» наглухо заперся от «Ливерпуля»: играли без ударов, без мяча. Рикошет-автогол все сломал

«Именно защита – знак уважения к сопернику». «Ливерпуль» весь матч атаковал, но Клопп гордится обороной против «Вильярреала»