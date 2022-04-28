Клопп о 2:0 с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» провел хорошую игру. Настрой во 2-м матче должен быть таким же»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Вильярреалом» (2:0).

Команды встречались в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов.

«Было понятно, что нам нужно продолжать давить весь матч. Как только «Вильярреал» преодолевает прессинг, сразу создает угрозу. Но по большей части мы здорово справлялись и провели очень хорошую игру.

Мы очень хорошо перемещались в первом тайме, надо было сохранять оптимизм и настрой. Пока все складывается хорошо. Теперь мы полетим в Вильярреаль и постараемся выйти в финал.

Во втором матче надо быть начеку и работать с абсолютно таким же отношением к делу, как и в первом. Мы ведем 2:0, это неплохо, лучше, чем перед началом матча. Но мы понимаем, что еще не прошли дальше», – сказал Клопп.

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