Эмери о 0:2 с «Ливерпулем»: «Все будет иначе в ответной игре. Шансы у «Вильярреала» будут»

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:2).

Команды встречались в первой полуфинальной игре .

«В полуфиналах приходится играть против таких вот сильных соперников, которые зачастую находятся в хорошей форме, как «Ливерпуль». Мы хотели победить, контролировать игру, но нам не позволили. Нам не удавалось прорываться вперед, но мы защищались настолько хорошо, насколько могли, чтобы оставить себе шансы перед вторым матчем.

На нашем стадионе все будет иначе. Мы будем создавать им намного больше проблем.

Это «Ливерпуль», сильная команда, фаворит. Но мы знаем, что способны с ним тягаться, на следующей неделе шансы у нас будут», – сказал Эмери.