«Лучший «Ливерпуль» на моей памяти. Квадрупл их обессмертит». Фердинанд о команде Клоппа

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о .

Мерсисайдцы обыграли (2:0) в первом полуфинальном матче .

«Это лучший «Ливерпуль» на моей памяти. Он действует безжалостно и с мячом, и без мяча. Восхищает то, как он прессингует соперника, насколько игроки энергичны, старательны и исполнительны.

Наверняка квадрупл – цель этой команды. Она должна ставить перед собой такую задачу. Если она добьется этого, то обессмертит себя, поднимется выше всех, кто когда-либо выступал в этой стране.

Сможет ли «Ливерпуль» этого добиться, пока вопрос. Но он проходит все необходимые этапы на этом пути», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.