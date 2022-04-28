Хендерсон о 2:0 с «Вильярреалом»: «Ливерпулю» немного повезло с 1-м голом. В гостях будет сложно»

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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги матча с «Вильярреалом» (2:0).

Команды встречались в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов.

«У них хорошо организованная команда, и мы знали, что будет непросто. Важно, что мы шли вперед и верили, что в итоге сможем взломать их оборону. И мы забили два мяча.

В случае с первым голом нам немного повезло, хотя комбинация была хорошая. Мяч залетел в сетку от защитника и вратаря, кажется. Но когда твой соперник глубоко защищается, удача необходима.

Большую часть матча контрпрессинг работал хорошо и создавал им проблемы. Но вопрос о выходе в финал еще не решен, в гостях у «Вильярреала» будет сложно», – сказал хавбек BT Sport.

131 секунда, когда «Ливерпуль» забрал полуфинал ЛЧ. Пробили «Вильярреал» после рекордной серии холостых ударов

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