Новое предложение «Барсы» для Дембеле куда ближе к его запросам, чем раньше. Усман не снизит требования (Foot Mercato)

«Барселона» сделала Усману Дембеле новое предложение по контракту.
Как утверждает Foot Mercato, каталонский клуб готов пойти навстречу требованиям 24-летнего вингера.
Вчера директор «Барселоны» Матеу Алемани встречался с агентом игрока Муссой Сиссоко. В ходе общения было сделано новое предложение по контракту, и оно гораздо ближе к требованиям Усмана, чем все предыдущие варианты, которые предлагала «Барса».
Окончательной договоренности стороны пока не достигли. Дембеле не намерен снижать требования, его позиция схожа с той, что он занимал в январе. Усман будет счастлив остаться в «Барсе», если получит предложение, которое его устроит.
Отмечается, что Сиссоко занимает жесткую позицию касательно требований своего клиента и считает Дембеле игроком, который в перспективе может получить «Золотой мяч».
Напомним, контракт Дембеле с «Барсой» действует до лета.
В этом сезоне француз провел 28 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 11 передач. Его полную статистику можно изучить здесь.