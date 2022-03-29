«Барселона» обратилась к агенту Дембеле с целью возобновить переговоры по контракту

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«Барселона» готова возобновить переговоры о продлении контракта с вингером Усманом Дембеле.

По информации Diario Sport, каталонцы связались с агентом игрока Муссой Дембеле с целью снова начать обсуждение ситуации и назначить встречу по данному вопросу.

Сам Дембеле доволен работой под руководством главного тренера «Барселоны» Хави, равно как и сам испанский специалист уделяет большое внимание французскому игроку. Многие члены «блауграны» также хотели бы, чтобы Усман остался в команде.

Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшее время.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 12 матчей и отдал 9 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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