«Барселона» обратилась к агенту Дембеле с целью возобновить переговоры по контракту

готова возобновить переговоры о продлении контракта с вингером .

По информации Diario Sport, каталонцы связались с агентом игрока Муссой Дембеле с целью снова начать обсуждение ситуации и назначить встречу по данному вопросу.

Сам Дембеле доволен работой под руководством главного тренера «Барселоны» Хави, равно как и сам испанский специалист уделяет большое внимание французскому игроку. Многие члены «блауграны» также хотели бы, чтобы Усман остался в команде.

Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшее время.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 12 матчей и отдал 9 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.