Фанат «Гамбурга» упал с трибуны во время матча с «Мальоркой» с высоты трех метров. Его на скорой увезли в больницу

Фаната «Гамбурга» увезли в больницу после падения с трибуны.

Болельщик немецкой команды сорвался с перил, разделявших северную и западную трибуны. Это произошло чуть меньше чем за час до начала товарищеского матча с «Мальоркой», проходившего в Испании .

Фанат упал с высоты трех метров, его на скорой помощи отправили в больницу, сообщает Marca.