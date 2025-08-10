Фанат «Гамбурга» упал с трибуны во время матча с «Мальоркой» с высоты трех метров. Его на скорой увезли в больницу
Фаната «Гамбурга» увезли в больницу после падения с трибуны.
Болельщик немецкой команды сорвался с перил, разделявших северную и западную трибуны. Это произошло чуть меньше чем за час до начала товарищеского матча с «Мальоркой», проходившего в Испании.
Фанат упал с высоты трех метров, его на скорой помощи отправили в больницу, сообщает Marca.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
